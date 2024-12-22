На Прикарпатье произошло ужасное ДТП с участием Jaguar и микроавтобуса: много пострадавших. Фото и видео

На Ивано-Франковщине в селе Лоевая Надвирнянской громады днем в воскресенье, 22 декабря, 19-летняя девушка на Jaguar, обгоняя попутное авто, вылетела на встречную полосу и влетела в микроавтобус Renault Trafic. Вследствие ДТП пострадали 13 человек, в том числе ребенок. Три человека находятся в тяжелом состоянии.

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Авария произошла около 14:30, о ней сообщил глава Надвирнянской громады Зиновий Андриевич. В своем Facebook он опубликовал фото с места ДТП, в сеть также попало видео момента столкновения.

По словам Андриевича, восемь человек госпитализировали в Надвирнянскую центральную больницу. В сообщении чиновника речь шла о 12 пострадавших.

Позже руководитель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук информировала, что вследствие ДТП в Лоевой госпитализированы 13 человек.

По словам главы ОВА, по состоянию на 17:56 осуществляются мероприятия по транспортировке пострадавшего ребенка в Ивано-Франковскую областную детскую больницу.

Одна из пассажирок получила травму позвоночника. Ее транспортируют в областную клиническую больницу. У другого пострадавшего перелом таза, внутрибрюшное кровотечение, врачи его оперируют.

Остальных пострадавших дообследуют медики, сообщила Онищук.

В 18 часов в полиции Ивано-Франковской области сообщили: было установлено, что 19-летняя жительница Львовщины на Jaguar обгоняла попутный автомобиль и, не убедившись в безопасности маневра, нарушила ПДД – пересекла сплошную линию дорожной разметки.

Девушка выехала на "встречку" и столкнулась с микроавтобусом, которым управлял 25-летний житель Ивано-Франковской области.

Травмы получили водители и пассажиры обоих автомобилей. Всего в медучреждения доставлены 13 человек, из них один несовершеннолетний. Три человека в тяжелом состоянии, сообщили в полиции.

Полицейские опрашивают свидетелей ДТП, продолжают осмотр места происшествия.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (совершение ДТП с пострадавшим с тяжкими телесными повреждениями или погибшими).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без.

В полиции призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, не выполнять рискованные маневры и не превышать скорости движения.