На Буковине пьяный священник устроил ДТП, напал на патрульную и пытался забрать у нее оружие. Фото

В Черновицкой области полицейские задержали водителя, который устроил дорожно-транспортное происшествие и пытался сопротивляться правоохранителям. Нарушителем оказался 42-летний священнослужитель.

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Он сел за руль грузовика в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Черновицкой области.

Авария произошла 18 августа в селе Мольница. После столкновения с дорожным столбом, водитель грузовика скрылся с места происшествия на этом же транспортном средстве. Получив уведомление о правонарушениях для розыска транспортного средства и установления личности водителя, на место происшествия были направлены наряды полиции Черновицкой области.

Правоохранители на одном из автодорог области остановили разыскиваемый грузовик. Во время общения с 42-летним водителем полицейские заметили у него явные признаки опьянения и предложили пройти соответствующий тест на месте. Результат алкотестера "Драгер" показал 1,94 промилле, что является превышением допустимой нормы алкоголя в крови почти в 10 раз.

Во время составления административных материалов водитель начал себя агрессивно вести, сопротивлялся сотруднице патрульной полиции. Правонарушитель нанес инспектору телесные повреждения и пытался завладеть огнестрельным оружием. Полицейская госпитализирована в медицинское учреждение.

Из собственных источников OBOZ.UA стало известно, что водителем был представитель УПЦ Московского патриархата.

Правоохранители не допустили завладение оружием и задержали мужчину в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. В отношении водителя составлен административный протокол по статье 130 (Управление транспортными средствами в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также следователи полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в городе Червоноград на Львовщине 16 июля женщина на велосипеде спровоцировала дорожно-транспортное происшествие. Очевидцы говорят, что она была в состоянии алкогольного опьянения, ее задержали правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 июля на трассе Львов – Тернополь столкнулись рейсовый автобус и легковушка. В результате аварии от полученных травм погиб водитель автомобиля Subaru.

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