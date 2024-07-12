На трассе Львов – Тернополь столкнулись рейсовый автобус и легковое авто: есть жертвы. Видео

На трассе Львов – Тернополь вечером 12 июля произошла авария с участием автобуса с пассажирами и легкового автомобиля. Предварительно известно об одном погибшем.

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Об этом OBOZ.UA рассказали местные правоохранители. Они уточнили, что смертельное ДТП произошло примерно в 17:50, возле села Куровичи.

"Столкнулись легковой автомобиль Subaru, и рейсовый автобус БАЗ. От полученных травм погиб водитель Subaru; водитель автобуса доставлен в больницу. В автобусе находились 14 пассажиров; сейчас уточняются количество пострадавших, выясняются все обстоятельства", – отметили в полиции.

По нашей информации, рейсовый автобус, за рулем которого был 37-летний мужчина, шел по маршруту Львов – Перемышляны. 60-летний водитель Subaru погиб на месте, причем его тело из разбитого автомобиля пришлось вытаскивать спасателям.

В сети очевидцы выкладывают видео с места аварии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черновцах произошло столкновение автобуса Volkswagen Transporter и эвакуатора Mercedes-Benz. В результате аварии водитель и 10 пассажиров микроавтобуса, среди которых двое детей 9 и 12 лет, получили телесные повреждения разной степени тяжести. Врачи скорой помощи госпитализировали пострадавших в больницу для оказания необходимой помощи.

А в Обуховском районе Киевской области пьяный водитель на скорости не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась и зацепила 15-летнюю девочку. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

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