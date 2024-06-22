На Прикарпатье нашли мертвым 17-летнего парня, пропавшего во время купания на реке Черемош

В Ивано-Франковской области спасатели обнаружили тело 17-летнего парня, который пропал на реке Черемош. Поиски жертвы продолжались двое суток.

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Обследование территории проводилось с помощью БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

В ведомстве отметили, что поиски подростка, пропавшего из виду во время купания на водоеме в Коломыйском районе, продолжались с 20 июня. Утром 22 числа водолазы ГСЧС обнаружили тело парня в реке Черемош и передали работникам полиции.

Также спасатели отметили, что к поискам подключались сотрудники полиции и местное население. Кроме того, для обследования территории применяли беспилотные летательные аппараты.

На месте происшествия работала психолог ГСЧС, оказывавшая необходимую помощь родственникам погибшего.

По предварительным данным, на реке Черемош отдыхали два брата 2007 и 2012 годов рождения. Старший упал в воду, после чего течением его отнесло на большую глубину, где он исчез из виду.

Напомним, в Луцке спасатели обнаружили тело парня, утонувшего в реке Стырь. Накануне, 17 июня, он катался на доске для плавания, а затем исчез.

Ранее сообшалось, что в реке Тиса на Закарпатье вновь обнаружили тело утопленника. Это уже 35-й случай с начала полномасштабного вторжения.

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