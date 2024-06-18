Упал в воду при катании на доске: в Луцке трагически погиб 18-летний парень. Фото и видео

В Луцке спасатели обнаружили тело парня, утонувшего в реке Стырь. Накануне, 17 июня, он катался на доске для плавания, а затем скрылся.

Видео дня

Чтобы найти парня, спасатели обследовали тысячи квадратных метров акватории, к поискам привлекались водолазы и специальный квадрокоптер. Подробности трагедии рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в Волынской области.

Об исчезновении парня во время отдыха на воде стало известно накануне вечером.

"17 июня в 22:08 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в Луцке на реке Стырь во время катания на доске для плавания исчез юноша. Как показали очевидцы, он упал с доски и скрылся из виду. На место события (район улицы Драгоманова) вечером прибыли водолазно-спасательное отделение, спасатели 2-й ДПРЧ и группы спасательных работ Аварийно-спасательной части из города Луцк, оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС области", – говорится в сообщении.

Поиски юноши спасатели приступили накануне вечером. В рамках поисковых работ обследовали около 3 тыс. кв м акватории дна. Дальше из-за темноты поиски пришлось отложить до утра.

"Сегодня в 04:48 поиски возобновлены, проводилось обследование реки водолазами и с помощью специального квадрокоптера. В 05:55 тело 18-летнего парня нашли и достали из воды на берег. На месте происшествия работали психолог и медик ГСЧС области", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве во время пожара бойцы ГСЧС спасли четырех человек. Их спасатели вывели из пятиэтажки в Соломенском районе Киева, где произошел пожар.

Также сообщалось, что в ГСЧС напомнили о минной опасности на приграничных и деоккупированных территориях.