На Киевщине произошла авария с участием мотоцикла и мопеда: пострадал ребенок. Подробности и фото

В Белоцерковском районе Киевской области произошло ДТП с участием мотоцикла и мопеда. В результате столкновения пострадал 16-летний парень.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Шкаровка Киевской области. Полицейские предварительно установили, что 25-летний водитель мотоцикла Honda столкнулся с мопедом Yamaha, который двигался впереди в попутном направлении.

"В результате ДТП 16-летний водитель мопеда получил травмы и был госпитализирован", – уточнили в полиции.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего телесное повреждение потерпевшего (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Ситуация с аварийностью

В Украине растет количество смертей в ДТП. За семь месяцев 2025 года в авариях погибло 1663 человека. Главная причина – превышение скорости, а больше всего ДТП фиксируют во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области грузовой автомобиль на скорости "снес" не менее 20 метров металлического отбойника. Как оказалось, водитель автомобиля находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!