На Полтавщине столкнулись маршрутка и грузовик: четыре человека пострадали. Фото

На Полтавщине произошло дорожно-траспортное происшествие (ДТП) с участием маршрутки и грузового автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Полтавской области. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Что известно

Отмечается, что автопроисшествие случилось 30 января около 23:30 на автодороге М-22 Е-584.

По предварительным данным, столкнулись маршрутный автобус Mercedes-Benz, который курсировал по маршруту Полтава – Одесса под управлением водителя 1954 года рождения и двигался в направлении Кременчуга, и попутный грузовой автомобиль Mercedes-Benz Atego, за рулем которого был водитель 1994 года рождения.

"В салоне маршрутного автобуса находились 12 пассажиров. Медики оказали необходимую помощь трем пассажирам и водителю маршрутного транспортного средства", – говорится в сообщении.

Полиция устанавливает все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия для предоставления ей правовой квалификации.

