На Полтавщине столкнулись легковушка и грузовик, погибла женщина. Фото

В воскресенье, 9 января, вблизи с. Юсковцы Миргородского района на Полтавщине произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. В результате столкновения водитель последнего погибла, еще двое пассажиров этого авто травмировались.

О трагедии сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области. Отмечается, что спасатели деблокировали тело погибшей с помощью гидравлического инструмента. К проведению работ привлекались 4 сотрудника 9-й государственной пожарно-спасательной части и 1 единица техники.

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Согласно официальным данным патрульной полиции Украины, за 11 месяцев 2021 года в Украине произошла почти 171 тысяча аварий, в которых погибли более 2,9 тысячи человек, еще 27 тысяч получили травмы.

В ноябре 2021 года в Украине ДТП чаще всего происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости – 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тыс. аварий произошло из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 – из-за нарушения правил проезда перекрестка. Еще 451 ДТП произошло в результате езды в состоянии опьянения.

Больше всего ДТП в ноябре произошло в Киеве и Киевской области – 4145 и 1470 аварий соответственно. В столице за месяц в дорожно-транспортных происшествиях погибли 12 человек.

Напомним: вечером 9 января в Черниговской области на автодороге М-02 Кипти – Глухов – Бачевск произошла авария с участием легкового автомобиля Toyota RAV4 и микроавтобуса Renault Master. В результате ДТП пострадали 11 человек, среди которых ребенок. Водителей транспортных средств зажало деформированными конструкциями изуродованных автомобилей. Для их деблокирования понадобилась помощь девяти спасателей и трех единиц техники ГСЧС.

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