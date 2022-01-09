На Львовщине легковушка протаранила автобус с людьми: пострадали 7 человек. Фото
В воскресенье, 9 января, во Львовской области легковой автомобиль столкнулся с автобусом. В результате пострадали семь человек, среди них 9-летний мальчик.
Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, ДТП произошло на трассе Львов-Радехов-Луцк возле села Новый Став. Водитель "Mazda" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом БАЗ.
В результате инцидента водитель легковушки и его пассажиры, 9-летний мальчик и 35-летняя женщина, получили травмы. Также пострадали водитель автобуса и три его пассажирки в возрасте 22, 33 и 46 лет. Всех их госпитализировали.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения. Виновнику ДТП грозит до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
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