На Львовщине легковушка протаранила автобус с людьми: пострадали 7 человек. Фото

Виталий Семченко
Расследования
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На Львовщине легковушка протаранила автобус с людьми: пострадали 7 человек. Фото

В воскресенье, 9 января, во Львовской области легковой автомобиль столкнулся с автобусом. В результате пострадали семь человек, среди них 9-летний мальчик.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, ДТП произошло на трассе Львов-Радехов-Луцк возле села Новый Став. Водитель "Mazda" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом БАЗ.

По предварительным данным, водитель Mazda не справился с управлением
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В результате ДТП пострадали 7 человек

В результате инцидента водитель легковушки и его пассажиры, 9-летний мальчик и 35-летняя женщина, получили травмы. Также пострадали водитель автобуса и три его пассажирки в возрасте 22, 33 и 46 лет. Всех их госпитализировали.

Всех пострадавших госпитализировали
Виновнику ДТП грозит до трех лет лишения свободы

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения. Виновнику ДТП грозит до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

ДТП произошло на трассе Львов-Радехов-Луцк возле села Новый Став

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