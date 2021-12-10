На Полтавщине столкнулись грузовик и легковое авто, погибли два человека. Фото

10 декабря на Полтавщине на автодороге "Полтава-Диканька", недалеко от села Стаси, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "Краз" и "Славута". В результате аварии погибли два человека.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции Полтавской области, трагедия произошла около 9 часов утра. Погибли водитель "Славуты", 1976 года рождения, и его пассажир, 1998 года. Оба были жителями поселка Опишня Полтавского района.

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По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли гибель нескольких человек) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, 7 декабря на автодороге близ Чернигова столкнулся грузовой автомобиль с маршрутным автобусом. В результате аварии 13 человек погибли и шесть получили телесные повреждения. ДТП произошло недалеко от села Киселевка на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч. Для ликвидации последствий ДТП и расследования причин ее возникновения привлечены 113 человек и 45 единиц техники.

Предварительно, в прокуратуре причиной аварии назвали погодные условия, однако позже министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом.

Согласно официальной статистике Национальной полиции Украины, за октябрь 2021 года в нашей стране произошло 16 599 ДТП. В них погибли 340 человек и 2615 травмированы.

За 10 месяцев 2021 года в стране произошло 154 480 ДТП. Они привели к гибели 2592 человек, травмировались в этих авариях 24905 человек.

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