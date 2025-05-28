На Полтавщине школьный автобус вылетел в кювет: пострадали трое детей. Фото

Утром 28 мая в поселке Белики Полтавского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса. В результате аварии травмировались трое детей.

Видео дня

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции области. По предварительной информации, около 9:10 автобус "Богдан", за рулем которого находился 72-летний водитель, съехал с дороги и оказался в кювете.

На момент аварии в салоне находились десять детей в возрасте 6-7 лет, двое педагогов и медицинский работник. В результате инцидента трое мальчиков получили телесные повреждения. Пострадавших доставили в больницу для оказания помощи и установления степени тяжести полученных телесных повреждений.

На месте работала следственно-оперативная группа. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП, в частности причины, которые могли привести к потере управления.

Напомним, в минувшие выходные на Кировоградщине в результате столкновения легковушки, грузовика и двух микроавтобусов погибли три человека. Еще три человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Винники на Львовщине 23-летний водитель Volkswagen сбил двух пешеходов - десятилетних девочек. Несовершеннолетние получили травмы и попали в больницу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!