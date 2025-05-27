На Кировоградщине в ДТП погибли три человека, есть раненые: среди жертв – чиновник и экс-депутат с Черкасщины. Фото

В минувшие выходные на Кировоградщине в результате столкновения легковушки, грузовика и двух микроавтобусов погибли три человека. Еще три человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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ДТП произошло на территории Новоархангельской громады в субботу, 24 мая. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Кировоградской области.

"Спасатели, прибывшие на место аварии, деблокировали тело погибшей женщины 1980 г. р. из поврежденного транспортного средства. Всего в результате ДТП погибли три человека и три - травмированы, они были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Известно, что жертвой аварии стал главный специалист отдела градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ерковского поселкового совета Черкасской области Андрей Чумак. Также погиб его брат - Николай Чумак, который был депутатом VIII созыва. Мужчины ехали в одном из микроавтобусов.

Работница поселкового совета Инна Куценко сообщила, что прощание с погибшими состоится 27 мая.

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