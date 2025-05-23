На Львовщине 23-летний водитель сбил двух детей: появились подробности

В городе Винники на Львовщине молодой водитель Volkswagen сбил двух пешеходов – десятилетних девочек. Несовершеннолетние получили травмы и попали в больницу.

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Об этом сообщил в Facebook Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОВА. По состоянию на 12:00 пятницы уточненных данных от полиции области не было.

Известно, что дорожно-транспортное происшествие произошло около 14:10 в четверг по улице Галицкой.

Предварительно, водитель (2002 года рождения) автомобиля Volkswagen А8 совершил наезд на двух малолетних пешеходов. В частности, травмы в результате аварии получили жительницы Винников и села Чишки, обе 2015 года рождения.

Пострадавших в результате ДТП девочек госпитализировали во львовскую больницу св. Николая.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 апреля в городе Винники, что примерно в 10 километрах от Львова, 12-летний мальчик на мотоцикле погиб в результате столкновения с Renault Megane. За рулем легкового авто находился 18-летний юноша.

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