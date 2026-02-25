На Полтавщине школьный автобус слетел в кювет: пострадали дети. Фото

В Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса. В результате аварии травмировались трое детей.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Полтавской области. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Подробности аварии

Известно, что ДТП произошло в среду, 25 февраля, около 08:30 возле населенного пункта Черняковка Чутовской территориальной общины.

По предварительным данным, школьный автобус съехал с дороги в кювет и врезался в дерево. В транспортном средстве, кроме водителя, находились 15 детей, двое педагогов и один работник учебного заведения.

"Предварительно, телесные повреждения получили трое детей (мальчик 8 лет и две девочки по 14 лет). Для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи их доставили в больницу", – говорится в сообщении.

По данному факту следователи полиции рассматривают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителями, что привело к причинению потерпевшему телесных повреждений средней тяжести.

"Причины и обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа", – указано в сообщении.

