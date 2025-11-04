На Полтавщине произошел пожар в общежитии языкового лагеря: есть пострадавший

В ночь на 4 ноября на Полтавщине в одном из общежитий Новосанжарской громады вспыхнул пожар. Возгорание произошло в комнате, где жил 38-летний мужчина – его госпитализировали с ожогами.

Об этом сообщило "Суспільне Полтава". Издание ссылается на информацию пресс-секретаря спасателей Полтавщины Светлану Рыбалко.

Пожар возник в одной из комнат общежития языкового лагеря в селе Клюсовка около 3:00. Как видно из фото, огонь перебросился в коридор, загорелись двери других комнат. Обгорели потолок и стены коридора.

Приехавшие по вызову спасатели локализовали пожар. Предварительная причина возгорания – курение в постели. Возгорание, скорее всего, произошло по неосторожности – мужчина, вероятно, заснул с сигаретой.

В результате происшествия 38-летний мужчина получил ожоги. Его госпитализировали.

Других жильцов общежития удалось вовремя эвакуировать. Полиция сейчас устанавливает все обстоятельства происшествия.

Спасатели в очередной раз напоминают: не курите в постели, проверяйте исправность отопления и не оставляйте без присмотра включенные приборы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 ноября на Житомирщине в частном доме возник пожар. Огонь полностью охватил деревянный дом и перекинулся на хозяйственные постройки. В результате пожара два человека погибли, еще двое пострадали.

