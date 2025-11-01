На Житомирщине в пожаре погибли две женщины: семья с детьми успела спастись. Фото
В ночь на 1 ноября на Житомирщине произошла трагедия. В результате пожара в частном доме погибли два человека.
Семья с детьми успела спастись. Подробности раскрыли в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Что известно
В пожаре на Житомирщине два человека погибли, еще двое пострадали, рассказали в ГСЧС.
"1 ноября около 4 часов ночи в с. Каменка Коростенского района произошел пожар в частном доме. Огонь полностью охватил деревянный дом и перекинулся на хозяйственные постройки. Семья с двумя детьми эвакуировалась самостоятельно. Женщину с отравлением угарным газом и мужчину с рваными ранами предплечья госпитализировали в местную больницу", – указано в сообщении.
Тела двух погибших женщин, 66 и 49 лет, спасатели обнаружили в доме во время тушения пожара.
Укротить огонь сотрудникам ГСЧС удалось около 07:45. Предварительной причиной трагедии назвали нарушение правил монтажа дымохода.
