На Полтавщине нашли мертвым 17-летнего парня на Полтавщине

В Полтавской области правоохранители расследуют смерть 17-летнего юноши, которого обнаружили без признаков жизни. Тело несовершеннолетнего нашли на территории частного дома.

Видео дня

О происшествии полицейским сообщили медики. По информации пресс-службы полиции Полтавщины, по факту смерти открыли уголовное производство.

Трагедия произошла ночью с 3 на 4 мая в одном из сел Карловской общины. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место инцидента, обнаружила тело 17-летнего парня без признаков жизни на территории частного дома.

Причины смерти юноши установит судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители открыли уголовное производство об умышленном убийстве (статья 115 Уголовного кодекса Украины). По состоянию на момент публикации, следователи устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, во вторник, 28 апреля в парке на проспекте Вячеслава Черновола во Львове полиция нашла тело новорожденного мальчика, которое находилось в сумке. Младенец был одет и завернут в одеяла, теперь правоохранители пытаются идентифицировать найденные вещественные доказательства.

Также OBOZ.UA сообщал, в Дарницком районе Киева в среду, 22 апреля, возле одного из жилых комплексов обнаружили тело женщины. По предварительной информации, она погибла в результате падения с высоты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!