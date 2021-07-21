Убил жену, чтобы не давать развод: появились подробности загадочной смерти супругов в Кривом Роге

В Кривом Роге 51-летний мужчина утопил свою 50-летнюю жену в домашнем бассейне, после чего убил себя ножом. Тела супругов обнаружил 82-летний отец убитой женщины.

Подробности трагедии сообщил в Telegram криминальный блогер Алексей Таймурзин. Двойное убийство произошло на территории дома по адресу переулок Алексеева, 33 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. 18+).

По информации блогера, мужчина передумал давать развод жене, и во время ссоры ее утопил. При этом он опустил на воду букеты цветов и икону.

Затем муж якобы убил себя двумя ножевыми ударами в область сердца.

Как пишет "Наше місто" со ссылкой на источники, оба погибших безработные, вместе не жили и находились на стадии расторжения брака. По словам соседей, муж часто избивал жену.

Также отмечается, что у него были психические расстройства, и он неоднократно угрожал убить супругу.

Во время осмотра тел правоохранители выявили, что женщина умерла от механической асфиксии водой.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция открыла уголовное производство и начала следственные действия по факту смерти супружеской пары.