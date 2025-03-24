В Тернополе школьники издевались над подростком с инвалидностью: в избиении участвовали четыре девочки и парень

В Тернополе группа школьников била и издевалась над 18-летним парнем с инвалидностью. Все снимали на видео, а потом выложили в интернет. Теперь судьбой обидчиков занимается полиция и прокуратура.

Видео дня

Подробнее об этом – читайте в материале OBOZ.UA.

Били руками и ногами

В Тернополе подростки 11-14 лет напали на беззащитного 18-летнего жителя с инвалидностью. Парень страдает синдромом Дауна. Но это не остановило школьников. Судя по видео, которое они потом слили в интернет, одна из девочек держала его за куртку.

Когда парень пытался вырваться и кричать, то школьница с еще одной подругой били его с двух сторон руками по спине и лицу. А еще один участник издевательств, школьник по имени Арсен, пинал беззащитного ногами, а потом взял и стащил с него брюки.

Это вызвало бурное веселье у девочек, они стали еще активнее издеваться над больным человеком. Пока ему не удалось вырваться и убежать под радостное улюлюканье подростков.

Как выяснилось, четверо подростков учатся в школе №1, а еще одна участница издевательств является ученицей школы №2 Тернополя.

В школе возмущены

В школе №1 не скрывают своего возмущения тем, что произошло. Там говорят, что одна из участниц ранее не была замечена в буллинге или подобных издевательствах. А вот по словам заместителя директора учебного заведения Ирины Плиты, трое других подростков отличались плохим поведением – прогуливали уроки, хулиганили на занятиях.

"Сейчас каникулы, но мы пригласили родителей в школу, однако пришли только представители двух учеников. Они также шокированы тем, что произошло. Когда дети выйдут на занятия, будем работать с психологом, социальным работником. Все участники будут поставлены на внутренний школьный учет. Также этим делом занимается полиция", – сообщила OBOZ.UA Ирина Плита.

Только одной участнице предъявлено подозрение

Полицейские установили личности подростков, которые участвовали в хулиганских действиях. Правоохранители опрашивают детей в присутствии родителей и психолога. Они установили, что все это произошло 19 марта около 20 часов в Тернополе на ул. Мазепы.

По факту открыто криминальное производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины – хулиганство. Виновным грозит наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет или лишение свободы на четыре года.

В прокуратуре Львовской области также сообщили, что одной из участниц, которой уже исполнилось 14 лет, сообщили о подозрении в совершении хулиганства. Также решается вопрос о применении принудительных мер воспитательного характера к другим участникам избиения.

В социальных сетях жители Тернополя обсуждают это видео. Пишут, что участник издевательств по имени Арсен может быть родственником влиятельного в области человека. Поэтому дело могут спустить на тормозах.

Били и требовали деньги

В Украине подобные явления с издевательствами подростков над людьми – не редкость. На днях появилось видео, на котором 11-14-летние школьники из города Зиньков Полтавской области издевались над мальчиком. Об этом сообщила крестная ребенка Евгения Королева.

Они завели его на заброшенную стройку, угрожали избить либо сбросить в глубокий заброшенный подвал. Таким образом они требовали, чтобы мальчик перечислил им деньги на карточки. По 50 грн их не устраивало, требовали по 500, потом по 1000 грн платить им каждый день.

Испуганный ребенок просил отпустить его, но ничего не помогало, школьники его избили. Теперь ребенку нужна психологическая помощь. Делом занимается полиция. У пострадавшего мальчика дядя служит в ВСУ, сейчас он пропал и семья очень за него переживает.