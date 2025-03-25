Били и снимали все на телефон: на Полтавщине четверо подростков издевались над 10-летним мальчиком, делом занялась полиция

В городе Зеньков на Полтавщине четверо несовершеннолетних издевались над своим 10-летним знакомым. Обидчики угрожали пострадавшему расправой, избивали его и снимали это на телефон.

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Ныне подозреваемым инкриминируют совершение преступления по статье "Пытки". Подробности рассказали в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

В ходе первоочередных следственных действий предварительно установлено, что событие произошло около двух недель назад на территории недостроенного сооружения в Зенькове. Вероятными обидчиками являются подростки 10, 11, 12 и 14 лет. Снятое ими видео распространялось среди школьников. На кадрах видно, что несовершеннолетние угрожали пострадавшему, держали его и наносили удары по телу и лицу. Несколько дней назад эту видеозапись увидели взрослые.

"Они сделали, и это осталось им безнаказанно. Поразили угрозы с разбитой бутылкой, поразили угрозы ФСБ. Мы живем сейчас, когда россияне вербуют подростков. И среди них это круто. Поразили угрозы вымогательством, пыткой: "Спущу в подвал, в какую-то яму бросим, и ты там все". Это угрозы убийством", – рассказала в комментарии "Суспільне.Полтава" подруга семьи пострадавшего.

Бывшая учительница участников конфликта указала, что все пятеро детей дружили, а потом, по их словам, "что-то у них там случилось".

"Я плакала, например. Не досмотрела первый раз это до конца. На работе вот пересмотрела, так жаль ребенка. Не знаю, что было бы, если бы моему ребенку такое сделали, как бы я поступила на месте мамы. Очень жаль этого мальчика", – сказала она.

Правоохранители отметили, что в настоящее время дети вместе с родителями дали объяснения полиции. Причины и обстоятельства инцидента выясняются. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (Пытка, совершенная по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. За такое преступление предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы сроком от пяти до 10 лет.

"Пока этот фрагмент не комментирую, потому что участники события малолетние и один несовершеннолетний, и это дети. Поэтому все обстоятельства будут выясняться в рамках уголовного производства. И тогда после завершения досудебного расследования уполномоченное лицо будет принимать соответствующее процессуальное решение", – сообщил спикер Полтавского райуправления полиции Василий Зуб.

В то же время в Полтавской областной прокуратуре отметили, что подозреваемым также инкриминируют изготовление видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости.

"Я была на связи с мамой, давала советы чисто психологическим, как себя вести с ребенком. Она была шокирована. Я хотела бы справедливости. Но не призываю к народному самосуду", – объяснила подруга семьи пострадавшего.

Мама мальчика сказала, что сейчас семья работает с юристами и психологом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Трускавце группа школьников издевалась и избила 18-летнего парня с инвалидностью. Обидчики снимали все на видео, а затем выложили в интернет, теперь ими занимаются полиция и прокуратура.

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