На Полтавщине авто сбило насмерть женщину: детали трагедии. Фото

Вечером вторника, 23 декабря, в Полтавском районе произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль наехал на пешехода. В результате аварии пострадавшаяженщина погибла на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Полтавской области. По данным правоохранителей, одновременно на этом участке дороги столкнулись еще две машины.

Подробности аварии

ДТП произошло около 16:20 на 356-м километре автодороги Киев – Харьков – Довжанский. Предварительно известно, что автомобиль Audi, за рулем которого был 36-летний мужчина, двигался в направлении Харькова. Во время движения автомобиль наехал на пешехода. От полученных травм женщина погибла на месте.

Правоохранители не исключают причастность к ДТП других транспортных средств, водители которых покинули место происшествия.

Кроме того, на этом же участке произошла еще одна авария с участием трех автомобилей. Легковые автомобили Toyota и Ford столкнулись с грузовиком Man с полуприцепом.

В результате столкновения 46-летний водитель автомобиля Ford и 52-летняя пассажирка автомобиля Toyota получили травмы. Медики госпитализировали их в больницу.

По факту аварии следователи под процессуальным руководством прокуратуры внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего).

