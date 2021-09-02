В Сумах студенты-иностранцы изнасиловали 25-летнюю девушку, их задержали

В Сумах два студента-иностранца изнасиловали 25-летнюю девушку. Полицейские нашли и задержали злоумышленников.

На розыск понадобилось менее суток, сообщила пресс-служба полиции Сумской области. С заявлением в полицию об изнасиловании дочери неизвестными обратилась местная жительница.

Правоохранители оперативно установили, что преступление совершили два иностранца. Известно, что они учатся в сумских вузах. Одному из парней 22 года, а второму – 20.

Задержанным сообщили о подозрении в уголовном преступленим, предусмотренного ч.3 ст. 152 "Изнасилование" Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Следствие продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в лесу Таращанского района Киевской области мужчина изнасиловал 16-летнюю девушку, предварительно напоив ее водкой. Кроме самой девушки, злоумышленник взял с собой в лес трех детей до 10-ти лет и также спаивал водкой.