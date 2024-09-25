На Одесщине задержали пограничника: должен был за взятку доставить уклониста к границе для дальнейшей переправки его в Молдову

В городе Раздельной Одесской области правоохранители задержали пограничника за взятку и попытку переправки уклониста. За 4000 долларов США он согласился доставить уклониста к границе для дальнейшей переправки в Молдову.

Видео дня

Операцию по задержанию провели сотрудники подразделений внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы вместе с другими правоохранительными органами. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Установлено, что пограничник должен использовать свой личный автомобиль для перевозки мужчины призывного возраста в государственную границу.

Задержание провели офицеры отдела внутренней и собственной безопасности по Подольскому пограничному отряду вместе с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Одесской области. В этом деле процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

Пограничнику доложено о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA:

Украинские пограничники задержали в Закарпатье группу мужчин, которые пытались попасть в Венгрию, ночью переплыв Тису на резиновой лодке. Они заплатили переправщикам более 10 тыс. долларов.

Недавно группа мужчин пыталась "прорваться" на автомобиле в Румынию. Пограничникам пришлось преследовать машину нарушителей.

В Черновицкой области задержали правоохранителя, который помогал уклонистам сбежать из Украины. С июля 2024 года он на собственном авто довозил мужчин призывного возраста в одну из сел, граничащую с Румынией, а дальше лично, пешком через лес, переводил через границу.