На Одесщине мужчина устроил стрельбу посреди улицы: полиция провела спецоперацию. Фото и видео

В одном из сел Подольского района Одесской области мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья посреди улицы. В силу ввели полицейскую спецоперацию "Гром".

Об этом сообщается на сайте областной полиции. О стрельбе полицейских сообщили местные жители, первыми на место происшествия прибыли участковые офицеры (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Во время переговоров с полицейскими злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и повредил автомобиль одного из правоохранителей. В ответ полицейскими также было применено огнестрельное оружие", – говорится в сообщении.

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Мужчина зашел в чужой дом и с угрозами выгнал хозяев. Потом он вышел на улицу с обрезом и гранатой и направился к дому, в котором живет женщина с детьми.

Работникам полиции пришлось обезвредить стрелка.

По предварительным данным, от действий преступника никто не пострадал.

Причина стрельбы выясняется правоохранителями. На месте работают оперативники и руководство ГУ Нацполиции Одесщины.

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