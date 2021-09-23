Во Львове задержали мужчину, убившего в 2013 году мэра курортного городка в Крыму. Фото

Львовские полицейские задержали мужчину за убийство поселкового головы Симеиза (АР Крым) Кирилла Костенко в 2013 году. Житель Львова после совершения преступления покинул территорию Украины и был объявлен в розыск.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции. Несколько дней назад оперативники получили информацию о нахождении разыскиваемого на территории Львовщины, а 21 сентября задержали его в областном центре.

В ходе обысков силовики изъяли разнообразное оружие и патроны различного калибра, поддельные документы, выданные на имя гражданина другой страны, и черновые записи.

Начато уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами.

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Продолжаются следственные действия, проверяется причастность задержанного к другим преступлениям. Ожидается избрание ему меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, убийство председателя Симеиза произошло в феврале 2013 года. Тогда неизвестный расстрелял автомобиль, в котором находился Костенко. У чиновника попали 16 раз.

Правоохранители нашли сожженной машину "Жигули", которую киллер похитил накануне, и оружие.

Впоследствии досудебное расследование по делу об убийстве поселкового головы приостановили, поскольку милиция не знала места нахождения установленного подозреваемого.

С 2010 по 2013 годы не своей смертью в Крыму погибли пять городских голов.