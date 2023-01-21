НАБУ задержало Лозинского на взятке в 400 тыс. долларов: в Мининфраструктуры заявили, что он будет уволен с должности

И.о. министра развития общин и территорий Василий Лозинский 21 января был задержан сотрудниками НАБУ на взятке в размере 400 тыс. долларов. В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что он будет уволен с должности.

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"Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины оказывает полное содействие следствию", – сообщила пресс-служба Мининфраструктуры. В ведомстве добавили, что распоряжение по подготовке необходимых документов уже предоставил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

О задержании Лозинского сообщил журналист Юрий Бутусов. "Это самый большой по должности государственный служащий, задержанный на взятке во время исполнения обязанностей за время независимости Украины", – отметил он.

По словам журналиста, Лозинский считается приближенным лицом к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, через него "можно уладить некоторые личные вопросы с главой правительства".

"Начинается один из самых больших коррупционных скандалов в истории украинской власти, поскольку такое позорное и циничное преступление должно вызвать отставку действующего правительства", – пишет Бутусов.

Он добавил, что в случае отсутствия должной реакции со стороны украинских властей может быть приостановлено много международных траншей, которые идут на Минрегион, поэтому государство должно действовать немедленно.

"Верховная Рада должна рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании и определить судьбу правительства, в котором руководят взяточники", – рассказал журналист.

Как пишет "Цензор.Нет" со ссылкой на источники, производство против Лозинского было открыто по двум статьям: злоупотребление властью или служебным положением с целью получения неправомерной выгоды (ст. 364 Уголовного кодекса) и получения неправомерной выгоды должностным лицом (ст. 368).

Дело против него было возбуждено еще в сентябре 2022 года.

Лозинский стал и.о. министра развития общин и территорий Украины в ноябре 2022 года. До этого он работал первым замминистра.

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