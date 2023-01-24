Суд отправил под домашний арест экс-заместителя министра Лозинского, пойманного на взятке

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для экс-заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Его отправили под домашний арест.

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Об этом стало известно из заседания суда, которое транслировалось онлайн. Решение принял судья Ярослав Шкодин (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Таким образом Лозинский обязан круглосуточно находиться под домашним арестом, не отлучаться из Киева без разрешения, информировать об изменении места жительства или работы, не вести переговоры со свидетелями и другими подозреваемыми.

Также чиновник вынужден сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Как известно, ранее ВАКС арестовал вероятного организатора предоставления взятки Лозинскому с альтернативой внесения залога 100 000 472 грн Сергея Кривого.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 января стало известно, что НАБУ провело обыски и задержало Лозинского. Его обвиняют в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке генераторов. Общая сумма закупки составляла 1,8 миллиарда гривен. 22 января Кабинет министров Украины уволил Лозинского.

Также OBOZREVATEL писал, что в Украине разгорелся скандал из-за закупок продуктов Министерством обороны по завышенным ценам. СМИ обнародовали копию контракта, где стоимость товаров вдвое или даже втрое больше рыночной. Руководство Минобороны вызвали в Верховную Раду, а в Офисе президента пригрозили виновным суровым наказанием.