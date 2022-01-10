На Одесщине авто на большой скорости влетело в столб: машину разорвало на части. Фото и видео

Ольга Ганюкова
Расследования
3 минуты
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На Одесщине авто на большой скорости влетело в столб: машину разорвало на части. Фото и видео

В Белгороде-Днестровском, что в Одесской области, автомобиль Daihatsu на большой скорости влетело в столб. Вследствие аварии водитель погиб, а машину разорвало на части.

ДТП произошло около 5 утра в понедельник, 10 января, на улице Портовая. Об этом сообщает местное издание "Бессарабия INFORM". (Чтобы посмотреть фото и видео, досскрольте до конца страницы).

Жители города сообщили правоохранителям, что на перекрестке улиц Портовая и Независимости на огромной скорости проехал автомобиль, который двигался в условиях сильного тумана с выключенными фарами. Куда направлялось авто не уточнили, но позже выяснилось, что оно свернуло на перекрестке налево и направилось в сторону порта.

Видео дня
ДТП произошла рано утром

Однако за торговым центром "33м²" водитель не справился с управлением и зацепил бордюр. Вследствие аварии машина взлетела в воздух и врезалась в столб, который буквально разрезал авто на две части. Часть иномарки висела на бетонном сооружении, а еще одна часть приземлилась на землю через примерно 10 метров.

Машину разорвало на части
Водитель остался пристегнутым к сидению

Водитель остался пристегнутым к сидению. Его тело из автомобиля вырезали спасатели.

Причину и обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранительные органы.

ДТП произошло на улице Портовая

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