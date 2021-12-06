На Одесчине трактор вылетел в кювет и перевернулся, водитель погиб. Фото

В Одесской области трактор перевернулся в кювет, вследствие чего погиб 44-летний водитель. Происшествие произошло в воскресенье, 5 декабря, в половине восьмого утра в Сафьяновской ОТГ.

Перевернутый трактор обнаружили на автодороге, которая ведет от села Старая Некрасовка в село Богатое. Водителя из него достали уже без признаков жизни, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Одесской области.

Следователи внесли сведения об аварии в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

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Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Кроме того, тело водителя отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Согласно официальной статистике Национальной полиции, за октябрь 2021 года в Украине произошло 16599 ДТП. В них погибли 340 человек и 2615 травмированы.

За 10 месяцев 2021 года в стране произошло 154 480 ДТП, которые привели к гибели 2592 человек, травмировались в этих авариях 24905 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 4 ноября в Новой Каховке Херсонской области легковушка на полной скорости врезалась в прицеп трактора. В результате ДТП погиб один человек, еще трое получили тяжелые травмы.

Ранее вблизи села Боднарив на Ивано-Франковщине в результате столкновения Daewoo Lanos с большим трактором погибли три человека. Легковик же фактически смялся в комок металла.