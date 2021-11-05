Под Херсоном авто на скорости влетело в трактор: один человек погиб, трое пострадали

Вечером 4 ноября в Новой Каховке Херсонской области легковушка на полной скорости врезалась в прицеп трактора. В результате ДТП погиб один человек, еще трое получили тяжелые травмы.

Как сообщил местному изданию Online НК начальник городского управления по вопросам ЧС и ГЗН Александр Бараниченко, авария случилась на улице Электромашиностроителей около 18:40. Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2106, в котором находилось трое пассажиров, на большой скорости врезался в прицеп с деревянными поддонами.

В результате ДТП одна пассажирка погибла на месте, троих человек госпитализировали с серьезными травмами в Новокаховскую городскую больницу.

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По предварительной информации, 20-летний житель Новой Каховки получил сотрясение мозга и перелом правой ключицы. 23-летняя девушка находится в реанимационном отделении с сотрясением мозга. У еще одного пострадавшего пассажира, 21-летнего парня, сотрясение мозга, ушиб головы и переносицы и перелом челюсти.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что 26 октября в Харькове автомобиль Infiniti, за рулем которого был 16-летний Николай Харьковский, на огромной скорости столкнулся с другой машиной. В результате один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы. Парня арестовали на два месяца без права внесения залога.