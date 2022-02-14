На Одесчине пьяный водитель сбил женщину с коляской: что известно о состоянии пострадавшего ребенка

В Одесской области полуторамесячный ребенок, пострадавший в аварии с нетрезвым водителем, получил сотрясение мозга и перелом бедра. Малыш находится в больнице.

О состоянии ребенка рассказала Иона Диланян, детский хирург 14 февраля в интервью "УСИ". Видео опубликовано на Youtube канале издания. По словам врача, сейчас состояние здоровья ребенка стабильное (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Диланян, ребенок попал в медучреждение накануне, 13 февраля, и находился в состоянии средней тяжести. Она подчеркнула, что такие травмы тяжелы даже для взрослых.

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"Это сложная травма для всех возрастов. Но есть сложности в диагностике, контроле состояния, потому что ребенок маленький. Очень непросто отслеживать быстрые изменения состояния маленького ребенка", – отметила врач.

Она добавила, что малыш находится на лечении в отделении нейрохирургии.

Напомним, авария произошла в деревне Нерубайское 13 февраля – внедорожник сбил женщину с 1,5-месячным ребенком в коляске. У водителя автомобиля были признаки алкогольного опьянения. Мужчина задержан, ему грозит до трех лет заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 февраля на автотрассе "Киев-Одесса" в Николаевской области произошло смертельное ДТП. На месте от полученных травм погибли водитель и четверо пассажиров, в том числе и малолетний ребенок.