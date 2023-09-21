На Одесщине отдали под суд четырех членов банды, которая занималась сбытом наркотиков. Фото

В Черноморске Одесской области правоохранители поймали четырех злоумышленников, которые в составе банды организовали масштабную схему сбыта амфетамина, PVP и каннабиса. Их дело уже передано в суд.

Об этом в четверг, 21 сентября, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. Подозрения объявлены по факту незаконного обращения наркотических средств и психотропных веществ и незаконного обращения с оружием (ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 УК).

"Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт", – отчитались в ОГПУ.

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Правоохранители выяснили, что четверо жителей Черноморска продавали запрещенные вещества и розничными, и большими партиями на территории Одесщины.

В частности, они делали т. н. закладки, а также лично встречались с проверенными клиентами. Преступники для связи с покупателями использовали Telegram, а также специально созданный сайт. Деньги членам преступной группировки перечисляли на банковские карточки.

Следователям удалось задокументировать более 30 эпизодов сбыта обвиняемыми психотропов и наркотиков. В марте этого года банда прекратила противоправную деятельность.

В ходе обысков обнаружены и изъяты более 4,7 тыс. фасованных свертков для "закладок" с каннабисом, амфетамином и PVP, упаковочные материалы, электронные весы, банковские карты, иностранная валюта, мобильные телефоны и четыре автомобиля.

Также у фигурантов нашли оружие: два пистолета Макарова, 22 патрона разного калибра, пять гранат, реактивную противотанковую гранату РПГ-18, ножи.

Стоимость изъятых наркотических и психотропных веществ на черном рынке составляет более 1 млн гривен.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Киеве ранее поймали членов организованной преступной группировки, которая занималась сбытом наркотиков и психотропов. Ежемесячный доход от "бизнеса" составлял более 1,5 миллиона гривен. Теперь "бизнесменам" грозит до 12 лет тюрьмы.

– Другая ОПГ из Киева из семи человек занималась сбытом наркотиков, имея в месяц около 3 миллионов гривен общего дохода. Всем подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей.

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