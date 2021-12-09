В Черновицкой области перевернулся грузовик, погиб 30-летний мужчина. Фото

В селе Стебни Черновицкой области перевернулся грузовик, который перевозил древесину. Вследствие аварии погиб 30-летний мужчина.

Происшествие произошло в среду, 8 декабря, около шести часов вечера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Черновицкой области.

На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа Вижницкого районного отдела полиции. Предварительно правоохранители выяснили, что при перевозке древесины в лесу водитель грузовика "Ура" не справился с управлением и опрокинулся.

Отмечается, что вследствие аварии водитель, который оказался жителем села Нижний Яловец, получил травмы не совместимые с жизнью.

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Следователи внесли сведения о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители также назначили ряд экспертиз для установления всех событий.

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