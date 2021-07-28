На Николаевщине парень изнасиловал 15-летнюю девушку: ворвался в дом и угрожал ножом
В Николаевской области задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в изнасиловании бывшей девушки, которой 15 лет. Преступление 27 июля произошло в доме потерпевшей и якобы на глазах у ее бабушки.
О нем несовершеннолетняя сама заявила правоохранителям. Об этом информирует сайт ГУ Нацполиции в области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
По словам девушки, утром во вторник экс-любимый, с которым она не общается почти полгода, ворвался в помещение и стал угрожать ножом. После он связал ее и изнасиловал.
Отмечается, что в доме в это время также находилась бабушка несовершеннолетней – молодой человек угрозами заставил ее молчать. Освободиться девушке удалось, когда в дом пришли общие знакомые.
На место вызвали правоохранителей, а злоумышленник скрылся. После оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили его местонахождение и доставили в отделение полиции.
Было установлено, что задержанный также фигурирует в другом уголовном производстве за причинение тяжких телесных повреждений участнику Антитеррористической операции. Это дело более года рассматривают в суде, подозреваемому парню ранее избрали меру пресечения, которая не была связана с заключением.
Полицейские отделения полиции №8 (Березанское ОП) проводят расследование по ч. 3 ст. 152 УК Украины (изнасилование). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
По делу назначены соответствующие экспертизы и проводятся следственные действия. Процессуальное руководство осуществляет Березанский отдел Николаевской окружной прокуратуры.
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