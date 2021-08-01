На Николаевщине легковушка врезалась в дерево: водитель погиб, полиция ищет свидетелей ДТП. Фото

В селе Красное Витовского района на Николаевщине вечером 1 августа автомобиль Peugeot вылетел в кювет и разбился, столкнувшись с деревом. 26-летний водитель авто скончался в карете скорой помощи.

Авария произошла около 17:15 воскресенья, информирует ГУ Нацполиции в области. Теперь правоохранители ищут возможных свидетелей дорожно-транспортного происшествия (чтобы посмотреть фото доксролльте новость до конца).

Уточняется, что местом ДТП стал район перекрестка улицы Круговой и 2-го Ярового переулкка в Красном.

Предполагают, что водитель Peugeot не справился с управлением и совершил выезд за пределы проезжей части.

Столкновение автомобиля с деревом привело к многочисленным травмам у молодого человека. Его с места ДТП забрала скорая, однако по дороге в больницу он скончался.

Обстоятельства и причины трагического события устанавливают правоохранители. Его квалифицировали по признакам ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего".

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления обратился к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об этом ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые его зафиксировали, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефонам (063) 621-46-31, 102.

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