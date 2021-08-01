На Днепропетровщине авто на скорости слетело с дороги, водитель погиб на месте. Фото

В воскресенье ночью, 1 августа, в Новомосковске Днепропетровской области случилась смертельная авария. Автомобиль ВАЗ 210994-20 врезался в бетонный камень, от удара водитель 1994 года рождения погиб.

Инцидент произошел возле Волгоградского переулка, сообщение в Службу спасения поступило в 4:06. Чрезвычайники прибыли на вызов и установили, что автомобилист не справился с управлением транспортным средством, проинформировали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

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Спасатели достали тело водителя из искореженного автомобиля. Пассажир ВАЗ 1992 года рождения в результате аварии получил травмы. На место происшествия прибыла карета скорой помощи, медики госпитализировали пострадавшего в Новомосковскую центральную районную больницу.

Все причины и обстоятельства ДТП на данный момент выясняются. Представители Национальной полиции начали проведение следственных действий.

Сотрудники ГСЧС ликвидировали последствия аварии, на месте работали шесть человек и две единицы техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июля на трассе Днепр – Запорожье произошло смертельное ДТП. Там столкнулись две легковушки, а также грузовые микроавтобус и автомобиль. Погиб один из водителей, среди пострадавших – дети.