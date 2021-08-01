Под Киевом столкнулись сразу пять авто: есть пострадавшие. Видео

Под Киевом на Житомирской трассе в воскресенье, 1 августа, произошло масштабное ДТП: столкнулись сразу пять автомобилей. В результате аварии есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua. Отмечается, что инцидент произошел в районе разворота на поселок Чайки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

На месте работали медицинские работники и правоохранители.

"Масштабное ДТП под Киевом, разворот на Чайку: столкнулись 5 авто, есть пострадавшие. Движение затруднено. Полиция и медики на месте. Держите дистанцию", – сказано в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

В районе дорожно-транспортного происшествия образовалась пробка, она растянулась на 5 километров. Движение на участке затруднено.

Напомним: 23 июля на Житомирской трассе возле села Березовка Бучанского района Киевской области Skoda Felicia врезалась в металлический отбойник и перевернулась. Водитель, по предварительной информации, заснул за рулем.

В результате аварии есть погибший и пострадавшие.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской области в аварии пострадали восемь человек. Водитель микроавтобуса, вероятно, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. Травмы получили шестеро детей и двое взрослых.