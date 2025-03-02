На Николаевщине 10-летний мальчик погиб, провалившись под лед: еще одного ребенка ищут

В городе Первомайск Николаевской области двое детей провалились под лед на реке Синюха. Тело первого мальчика уже найдено, поиски второго пропавшего ребенка продолжаются.

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Трагедия произошла в субботу, 1 марта. На следующий день в Государственной службе по чрезвычайных ситуациях подтвердили гибель одного из школьников.

Ребенку было всего 10 лет. По состоянию на 13:00 воскресенья, 2 марта, к поискам второго мальчика были привлечены спасатели, водолазы и БПЛА.

"На месте работали ГСЧС, полиция и медики", – сообщала пресс-служба.

Полиция Николаевской области уточнила, что на реку пошли гулять двое братиков. Найдено тело старшего из них.

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