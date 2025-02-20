В Сумах произошла трагедия: во время пожара погиб младенец. Видео

В Сумах вследствие пожара в общежитии утром 20 февраля погиб младенец. В одной из комнат произошло возгорание, когда там находилась бабушка с двумя девочками в возрасте двух лет и восемь месяцев.

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О трагедии сообщили в полиции Сумщины, а также в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Сообщение о возгорании поступило в полицию около десяти часов.

Трагедия произошла в комнате на четвертом этаже пятиэтажного общежития на улице Герасима Кондратьева.

По предварительным данным полиции, в помещении на момент пожара находилась пожилая женщина – бабушка двух малолетних детей.

Еще до прибытия спасателей один из соседей вынес из задымленной квартиры двухлетнего ребенка – девочку 2023 года рождения, которую сразу передали медикам.

Младенца спасти не удалось – девочка 2024 года рождения погибла от отравления угарным газом.

Во время проведения разведки в задымленной зоне пожарные обнаружили женщину 1971 года рождения и мужчину 1974 года – их эвакуировали и передали врачам.

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия для установления причин и обстоятельств трагедии.

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности" Уголовного кодекса Украины, сообщили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ривне двое малолетних детей 2019 и 2016 годов рождения отравились угарным газом. Детей госпитализировали в областную больницу.

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