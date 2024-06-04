На Тернопольщине надругались над могилами защитников Украины: полицейские установили злоумышленника. Фото

В поселке Гусятин в Тернопольской области надругались над могилами воинов Сил обороны Украины, которые погибли, защищая наше государство от российского вторжения. Злоумышленник уже задержан, его могут бросить за решетку на срок до пяти лет.

Об этом сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области. Инцидент произошел в понедельник, 3 июня. В этот же день правоохранители и задержали подозреваемого.

Как отмечается в сообщении, на месте происшествия представители Нацполиции зафиксировали четыре поврежденных могилы погибших на войне военнослужащих.

На них были выброшены кресты, разбросаны подсвечники, сорваны государственный флаг Украины и портреты военнослужащих.

Причастным оказался 53-летний житель одного из сел громады. Ранее он неоднократно был судим за имущественные преступления. Мотивы его поступка пока не известны, это выясняют правоохранители.

В полиции добавили, что возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 297 УК Украины (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения и избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области мужчина совершил надругательство над могилой украинского защитника, повредив крест, надгробие и фото погибшего воина. Свои действия правонарушитель объяснил якобы ревностью.

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