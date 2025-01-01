На Львовщине в ДТП с грузовиком погиб водитель мопеда: появились детали трагедии. Фото

На Львовщине вблизи села Глиницы Яворовского района 31 декабря столкнулись мопед и грузовик. Вследствие ДТП водитель мопеда погиб на месте.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области. Авария произошла около 14:10 на автодороге Львов – Краковец, недалеко от границы с Польшей.

По предварительным данным, грузовиком Iveco Stralis управлял 63-летний житель Львова, мопедом Honda Dio – 63-летний житель Яворовского района.

Травмы оказались смертельными для водителя мопеда – мужчина погиб на месте ДТП.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Виновным грозит от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре 31 декабря столкнулись легковушки Audi и Skoda. Вследствие ДТП пострадали две женщины, которых зажало в салоне помятой "Шкоды". Их спасали работники ГСЧС.

А в Ивано-Франковской области вечером 30 декабря столкнулись легковое и грузовое авто. В ДТП погибли пять человек: четверо парней и девушка, самому старшему было 20, младшему – 15.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!