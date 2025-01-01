Женщин зажало в салоне: в Днепре столкнулись два автомобиля, на месте работали медики и спасатели. Фото

В Днепре в результате автомобильной аварии пострадали две женщины. Их зажало внутри автомобиля, смявшегося после столкновения с другим авто.

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Событие произошло вечером 31 декабря. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Легковые автомобили Audi и Skoda столкнулись на перекрестке улиц Зразкова и Петра Яцика Индустриального района.

Водителя и пассажира второй легковушки зажало внутри изуродованного салона. Их смогли спасти сотрудники ГСЧС.

"С помощью аварийно-спасательного оборудования спасатели деблокировали травмированных женщин и передали работникам экстренной медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 декабря в Днепре BMW на скорости влетел в опору моста. Удар был такой силы, что водитель и два пассажира автомобиля погибли на месте.

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