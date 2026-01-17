На Львовщине в ДТП попал автобус, который выполнял международный рейс: пострадали девять человек. Фото и видео

В субботу, 17 января, на Львовщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, выполнявшего международный рейс. В результате аварии пострадали по меньшей мере 9 пассажиров.

Об этом сообщила полиция Львовской области. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Что известно

По сообщению правоохранителей, чрезвычайное происшествие произошло 17 января около 8:00 на автодороге "Киев–Чоп" вблизи села Любинцы Стрыйского района. Рейсовый автобус Setra сообщением "Вена–Киев", которым управлял 59-летний водитель, съехал с проезжей части, врезавшись в металлический отбойник, а затем – в дерево.

В момент аварии в салоне находились 25 пассажиров.

"По предварительным данным, девять пассажиров автобуса в возрасте от 19 до 69 лет, обратились за медицинской помощью, семеро из них доставлены в больницу – сейчас медики уточняют их диагнозы", – говорится в сообщении.

Других пассажиров полицейские отвезли в пункт несокрушимости при Стрыйском районном управлении полиции. Там люди могут согреться, выпить горячих напитков, перекусить и дождаться прибытия следующего автобуса.

"На месте аварии работают правоохранители, в частности следователи – устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос правовой квалификации событий", – говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала "Свой Кривой Рог", в этом автобусе ехали по меньшей мере две женщины из Кривого Рога.

"Мать 24-летней рассказала, что дочь с подругой очень напуганы, но серьезных травм нет. На месте много скорых, одна пассажирка с разорванным горлом", – говорится в сообщении.

