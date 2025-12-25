Удар был такой силы, что авто разорвало в клочья: на Днепропетровщине в ужасном ДТП погиб мужчина. Фото

Вечером 24 декабря в Криворожском районе Днепропетровской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Infinity. В результате аварии пассажир транспортного средства погиб.

Автомобиль после удара буквально разорвало на части. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Обстоятельства ДТП

По информации правоохранительных органов, 25-летний водитель автомобиля Infinity потерял контроль над управлением автомобиля, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево.

ДТП произошло 24 декабря около 23.00 на автодороге между городом Кривой Рог и селом Широкое Криворожского района. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погиб 25-летний пассажир Infinity. Водитель получил травмы и в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет, а также возможное лишение права управления транспортом до трех лет.

