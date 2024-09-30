На Львовщине в ДТП из-за коровы погиб водитель авто, еще два человека пострадали. Фото

Во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Volkswagen Passat. Причиной ДТП стала корова, которая вышла на проезжую часть.

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В результате аварии 46-летний водитель легковушки погиб. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

По информации правоохранителей, ДТП произошло во Львовском районе на автодороге "Червоноград-Белз-Угнев-Рава-Русская" вблизи села Речки Львовского района в результате наезда на корову, которая внезапно выбежала из леса на проезжую часть. Водитель Volkswagen Passat погиб, а двое его пассажиров получили травмы.

Пострадавшими оказались двое мужчин, жители Львовского района в возрасте 18 и 19 лет. Они получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Их диагнозы устанавливаются. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос правовой квалификации происшествия.

В пресс-службе ГСЧС заявили, что водитель был зажат изуродованными конструкциями автомобиля. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали и передали еще живого мужчину медикам, однако от полученных травм он скончался.

С целью предотвращения возгорания спасатели отключили аккумуляторную батарею на автомобиле. К ликвидации последствий ДТП привлекли 11 спасателей и 3 единицы спецтехники.

Напомним, на Ривненщине утром 28 сентября произошло смертельное ДТП. На трассе Киев – Ковель – Ягодын автоцистерна врезалась в блокпост. На месте аварии погиб полицейский, еще два человека получили тяжелые ранения

Ранее стало известно, что в Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Одного из водителей зажало в авто, и деблокировать его пришлось спасателям.