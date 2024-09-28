В Ривненской области автоцистерна врезалась в блокпост: погиб полицейский, есть раненые. Фото

На Ривненщине утром 28 сентября произошло смертельное ДТП. На трассе Киев – Ковель – Ягодын автоцистерна врезалась в блокпост.

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На месте аварии погиб полицейский, еще два человека получили тяжелые ранения, водитель грузовика отделался незначительными травмами. Подробности сообщили в полиции Ривненской области.

Авария, приведшая к гибели полицейского и травмированию еще одного правоохранителя и военнослужащего, произошла около 08:15 на блокпосту в Ривненской области на трассе М07 – неподалеку от админграницы с Житомирщиной.

"Предварительно: водитель автоцистерны DAF, 64-летний житель города Кременчуг, по неустановленным пока причинам врезался в блокпост... В результате ДТП погиб 40-летний полицейский. Еще два человека, 28-летний кинолог и 27-летний военнослужащий, получили тяжелые травмы и находятся в больнице", – отметили в полиции Ривненщины.

Водитель грузовика отделался незначительными травмами. Предварительный обзор показал, что он был трезв.

В настоящее время виновник смертельной аварии задержан.

"В результате наезда поврежден также служебный автомобиль полицейского офицера громады. Сам правоохранитель не пострадал. Цистерна была наполнена газом, к счастью, она не разгерметизировалась. Продолжается досудебное расследование", – говорится в сообщении.

В Нацполиции выразили соболезнования родным и близким погибшего коллеги.

Напомним, ранее стало известно, что в Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Одного из водителей зажало в авто, и деблокировать его пришлось спасателям.

Также пострадала женщина 1954 года, она была госпитализирована до приезда спасателей.