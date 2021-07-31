На Львовщине родители обвинили медиков в смерти сына: дырка была до кости

Родители 16-летнего Глеба Гаркуши, который погиб на Львовщине 12 июля, проткнув ногу металическим забором, в произошедшем обвиняют медиков. У их сына образовалась рана до кости, а медики не спешили на помощь.

Как сообщает ТСН, парень занимался паркуром и хотел показать друзьям свои умения у забора, за которым – частная территория. Пока один из товарищей зажимал рану футболкой, другие сразу начали звонить на 103, но там включался автоответчик и так несколько раз подряд.

"У него на ноге была вырвана до самой кости дыра, полностью ткань разорвана. Это была кровопотеря и не было никакой медицинской помощи", – рассказала мама погибшего Алла.

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Удалось дозвониться в скорую только через пожарных, и когда приехала бригада – было уже поздно.

"Начали звонить в 22:24, а позвонили мне с диспетчерской в 22:45", – рассказал товарищ парня, который был на месте происшествия.

Также, по его словам, долго выясняли место, ехали, прошло более 20 минут. За это время Глеб истек кровью, а врачи лишь констатировали смерть.

По словам мамы погибшего парня, врач из "скорой" даже не вышел, была только медсестра.

"Она еще сказала, что не хочу туда идти, потому что там темно. Какой-то мальчик подсвечивал ей фонариком", – отметила Алла.

Женщина уверена, что сына можно было спасти, если бы дозвониться на 103 удалось с первого раза, потому что станция "скорой" меньше чем в километре от места инцидента. Она готовится к суду.

В экстренной скорой помощи объясняют, что пропущенных звонков бывает много, так как многие люди звонят без необходимости. Почему подростки в тот вечер так долго не могли дозвониться – выяснят в ходе служебного расследования.

"Долгое время занимало уточнение места происшествия, характер травмы и чрезвычайной ситуации, которая там происходит. Возможности попасть на территорию, к месту, где находился потерпевший, не было, так как периметр данной территории частной был закрыт", – рассказал руководитель Львовского областного центра экстренной медицинской помощи Андрей Васько.

По его словам, бригада попала на место после того, как сломали замок, который был на воротах.

Отметим, во Львовском областном Центре экстренной медицинской помощи OBOZREVATEL сказали, что уже провели внутреннее расследование и получили предварительные результаты. По их мнению, в данном случае виновата паника на месте происшествия, а также трудности в попадании бригады к пострадавшему.

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