Пока пытались связаться со скорой, подросток истек кровью: на Львовщине родные винят медиков в смерти сына

На Львовщине в Дрогобыче произошла трагедия. В центре города в результате несчастного случая погиб 16-летний подросток. Родные парня в его смерти винят медиков скорой помощи, которые приехали слишком поздно. В медзаведении говорят, что ведут расследование.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Трагедия случилась 12 июля в центре Дрогобыча на Львовщине. 16-летний Глеб Гаркуша был на дне рождения одного из друзей. Ребята сидели на улице в районе Бориславской на бетонной плите. Там любят собираться подростки. Около 10 вечера мама Глеба, Алла, позвонила сыну и напомнила, что ждет его дома к 12 часам.

Парень ответил, на тот момент все у него было нормально. Но вскоре после звонка Глеб решил перелезть через металлический забор, который находился поблизости.

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Однако ограждение не выдержало его веса, и одна из металлических труб погнулась. Подросток сильно травмировался в области ноги, рана была аж до кости, из-за этого началось сильное кровотечение.

Друзья стали вызывать скорую, пытались помочь Глебу хоть как-то сдержать кровь. Однако дозвониться в скорую не удавалось. Они уже стали набирать 101, 102, 103. С трудом смогли связаться со службой спасения. Диспетчер взялся помочь и дозвонился до скорой.

Глеб еще был жив и даже в сознании. Длилось это каких-то 5-7 минут. Однако из-за потери крови он начал отключаться, его дыхание стало затрудненным.

Только через 20 минут после случившегося на связь с ребятами вышел диспетчер скорой помощи. Вместо того, чтобы дать инструкции, как себя вести и что делать, сотрудник стал возмущаться, что бригаде будет сложно проехать на частную территорию.

Когда к месту ЧП приехала карета скорой помощи, Глеб уже умер. Парень просто истек кровью, пока ждал медиков. Врачи констатировали смерть.

Во Львовском областном Центре экстренной медицинской помощи OBOZREVATEL сказали, что уже провели внутреннее расследование и получили предварительные результаты. По их мнению, в данном случае виновата паника на месте происшествия, а также трудности в попадании бригады к пострадавшему.

"Дело в том, что те, кто пытался дозвониться до диспетчера, были в панике. Они набрали 103, не смогли связаться и сразу стали набирать 101, 102. Также поступали звонки с разных других номеров телефонов. Мы пытались установить и проверить, откуда звонили и куда надо ехать. Также медикам было сложно добраться к самому пациенту, поскольку он находился на частной территории. Словом, ситуация была сложной", – поясняет и. о. директора областного Центра Андрей Васько.

Также он говорит, что действительно бывают ситуации, когда сразу дозвониться на линию 103 люди не могут.

"Такое случается, нечасто, но все-таки бывает, что все линии диспетчеров заняты. Может быть час пик, когда многие звонят. Причем люди звонят и в случаях, когда можно просто связаться с семейным врачом. Что-то связано с коммунальными проблемами, кошка застряла на дереве, тоже звонят нам. Нужно делать что-то с коммуникациями и объяснять людям, в каких случаях надо звонить в скорую", – говорит Васько.

В данном случае, по его словам, у парня были травмированы магистральные артериальные сосуды. Такие травмы очень тяжелые и могут закончиться летально.

Родные Глеба считают, что в гибели их сына есть вина медиков. Ведь пока друзья дозванивались в скорую помощь, были утеряны драгоценные минуты, которые стоили парню жизни.

Знакомые рассказывают, что Глеб был хорошим другом. Он увлекался катанием на скейте, волейболом, занимался боевым гопаком, в лицее выступал на концертах.