'Не справился, вины сельсовета нет': на Ривненщине произошла трагедия с 14-летним подростком на мосту

В селе Чудель Сарненского района Ривненской области произошла трагедия. 14-летний подросток на велосипеде переезжал понтонный мост через речку, но колесо попало в щель, ребенок упал и погиб. Местные жители говорят, что там уже не раз травмировались люди, однако другой переправы им никто не строит.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Примерно в 21:30 домой на велосипеде возвращался 14-летний Анатолий Р.

"Он въехал на этот мост. Колесо попало в щель между частями моста. Он перелетел через руль, а велосипед упал на него сверху. В результате он получил такие травмы, что погиб", – рассказывает OBOZREVATEL бывший военный Виктор Дяков.

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По его словам, проблема с переправой через речку в этом селе существует уже много лет. Когда-то тут был старый мост. Потом один из кандидатов в народные депутаты во время предвыборной кампании сделал для жителей временную военную переправу – понтонный мост.

Но прошло много лет и никто мостом толком не занялся. "Переправа давно просела, вход и выход с нее находятся на высоком уровне. После этой трагедии люди стали рассказывать, что уже не раз тут травмировались. Особенно это касается пожилых жителей села", – говорит Дяков.

Староста села Роман Тишков уточняет, что переправе уже лет 20, но он считает, что она еще в нормальном состоянии. А в трагедии якобы виновен сам подросток, который мог не справиться с велосипедом из-за большой скорости.

"Переправа находится на балансе нашего села. Года два назад тут проводили капитальный ремонт за бюджетные деньги района, делали сварку, подсыпали. Но сильные дожди постоянно подмывают ее, приходится каждый раз снова подсыпать мост. Но он не в аварийном состоянии, он нормальный. Я ездил по другим селам, так там мосты вообще на дне реки лежат. Видимо, парень ехал на большой скорости, не справился с управлением велосипедом, колесо попало в расщелину, он упал, а велосипед упал на него сверху. Но вины сельсовета тут нет, мост в нормальном состоянии", – настаивает староста.

Тишков говорит, что якобы обращался в Ривненский областной совет и просил помощи в строительстве нового моста: "Но мне сказали, что денег нет. Из бюджета на ремонты мостов выделено 5% и все они идут только на аварийные сооружения".

Погибшего Анатолія похоронили несколько дней назад. В семье осталась еще его сестричка, они были двойняшками и учились в школе в одном классе.

По словам старосты села, ребенок был позитивным, ходил в церковь, пел там в хоре. Его папа работает пожарным в сельсовете, мама в это же учреждение скоро выйдет на работу, будет заниматься социальными вопросами.

Как ни странно, после такой трагедии некоторые местные жители считают, что не стоит поднимать вопрос строительства нового моста. Мол, устраивает и тот, что есть сейчас.

"А в чем вина ответственного лица? Он должен переводить каждого через мост? Все, что от них зависит, они делают. Хорошо критиковать со стороны", – написала на страничке "Чудель назагал" в Facebook Наталья Шокот.

Правда, некоторые жители села рассказывают, что мост в аварийном состоянии уже давно. То, что его иногда подсыпают щебнем, очень быстро вымывают дожди и сама река.

"С моста ни спуститься, ни подняться. Тяжело и мамам с колясками, и пожилым людям. Части понтона подняты, другие части давно уже в воде. Но даже после такой трагедии, после смерти ребенка, никто ничего делать тут не собирается", – возмущается местная жительница Елена.

Полиция Ривненской области уже начала уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой несчастный случай.