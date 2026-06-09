На Львовщине мужчина после конфликта с тещей облил себя бензином и поджег: от ожогов он умер в больнице. Видео

7 июня в Стрыйском районе Львовской области 51-летний мужчина после ссоры с тещей поджег хозяйственную постройку в ее дворе, а затем и себя. С тяжелыми ожогами его госпитализировали в больницу, однако спасти мужчину не удалось.

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Подробности об инциденте рассказали в пресс-службе полиции Львовской области. По данным правоохранителей, мужчину с места происшествия доставили в больницу, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Что известно об инциденте

Предварительно известно, что около 07:40 между 51-летним мужчиной и его родственницей возник конфликт. После этого мужчина с помощью бензина поджег хозяйственную постройку во дворе женщины.

Впоследствии онпоехал в собственный дом, где облил себя бензином и поджег. На место прибыли полицейские группы реагирования Стрыйского районного управления полиции. Они оказали мужчине необходимую помощь. Пострадавшего доставили в больницу. Медики диагностировали у него тяжелые ожоги третьей и четвертой степеней.

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Несмотря на усилия врачей, спасти пострадавшего не удалось. От полученных ожогов он скончался в реанимационном отделении больницы.

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